南韓將加速升級與東協的FTA 那....台灣呢？

韓國將加速升級與東南亞國協之間的自由貿易協定，但是台灣呢？（達志影像/Shutterstock）

自從新上任的川普（Donald Trump）退出跨太平洋夥伴協議（TPP）後，南韓貿易部今決定，為防止各國貿易保護主義興起，將加速與東南亞國協（ASEAN）會員國談判升級版的自由貿易協定（FTA）。近年來大舉進駐東南亞各國的南韓，早在2007年，就與東協各會員國（除泰國外）簽訂自由貿易協定，讓南韓的出口貿易額10年來暴漲約500億美元（約1.55兆台幣），但反觀高喊「南向政策」的台灣，除了口號外，卻似乎並未有新一步的進展。

據韓聯社（Yonhap News）報導，近年來對東南亞野心勃勃的南韓似乎又有新的動作，貿易部宣布將加速與東南亞國協各國協商，升級2007年所簽訂的自由貿易協定，以因應原來的跨太平夥伴協議破局。觸角深入東南亞各地的南韓，拜自由貿易協定所賜，貿易額從2006年的620億美元（約1.93兆台幣）一路上升至今年1,190億美元（約3.7兆台幣）的成績。同時，南韓也將與個別國家額外商議區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的合作，這份協定亦將協助南韓更進一步地打入東南亞市場。

東南亞國協是近年來各國看好並想進駐的一塊新興市場。（達志影像/Shutterstock）

近年來東南亞區域也逐漸成為各方兵家必爭之地，擁有龐大人口和發展中經濟的兩大優勢，讓中、日、韓、新加坡都想搶進分一杯羹，而台灣雖有許多廠商很早就扎根當地市場，但在我們長期漠視與忽略下，往往只能單打獨鬥。反觀中、日、韓三國，往往是政府出面協調和商議，利用造橋鋪路等基礎建設投資，換取如優先通關、零關稅和減免稅賦等優渥的投資條件，然後才引入該國優質企業前往投資。

無論是東南亞國協加3或加6、或是亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank），甚至於區域全面經濟夥伴關係協定，最大的共同點之一就是：台灣都被排除在外。面對區域內最大競爭對手的快速發展，面對中日韓都提出一個個實質的「南向政策」時，還停留在口號與演講的台灣，下一步該何去何從？

(中時電子報)