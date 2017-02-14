世大運反恐 3／29兵棋推演登場

我要評比

國防部全民防動員室主任韓岡明（圖）14日表示，今年「民安3號」演習將結合「2017世大運維安反恐（金華）實兵演習」共同辦理。（陳怡誠攝）

2017台北世大運8月19日登場，國防部全民防動員室主任韓岡明14日在國防部例行記者會表示，今年「民安3號」演習將結合行政院國土安全辦公室所舉行的「2017世大運維安反恐（金華）實兵演習」共同辦理，將在分3月29日實施兵棋推演，30日辦理綜合實作。

(中時)