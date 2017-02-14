回憶319槍擊 詹啟賢：扁受傷不嚴重

圖為國民黨主席參選人詹啟賢。(圖/本報系資料)

國民黨主席參選人詹啟賢是319槍擊發生時的台南奇美醫院院長，他回憶當時對前總統陳水扁的傷勢判斷，指扁受傷確實不嚴重，但是否有政治作為非自己能知道。

詹啟賢在昨天(13日) 中午出席yahoo奇摩網路直播節目，並接受訪問。他在現場被問及，2004年的319槍擊案是否對其從政之路構成影響？詹啟賢說，陳水扁遭槍擊後，隨即送往台南奇美醫院，當時自己以院長的身份治療扁。他強調，扁當時確有受傷，但不嚴重，至於傷口成因非自己可斷定，所以是否有政治作為不可得知。

此外，大家最好奇的，還是詹啟賢參選國民黨主席的領導方向。有人問，身為國民黨本土派的他要怎麼帶領國民黨團結？詹啟賢說，現在國民黨最大的價值是多元和包容，他自信有辦法整合國民黨。

對於本土派怎麼定義，詹啟賢認為，講台語、省籍區別、政策差別等定義界限很模糊，獲得民眾認同才能把中南部選情提振才。

詹啟賢也表示，自己的競選團隊都是年輕人，他們能接受年輕人的想法，國民黨就是要從此改變，讓新一代青年能認同國民黨。

(中時電子報)