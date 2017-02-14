NBA》爛隊翻身 七六人捕蜂3連勝
上季僅拿到10勝、全聯盟戰績墊底的七六人，本季在恩比德傷癒復出後絕地翻身，至今不但戰績雙倍成長，14日更在客場105比99成功抓下黃蜂，強勢摘下3連勝。
七六人自從「戰神」艾佛森離開之後就一直在低谷徘徊，甚至好幾年都是全聯盟爐主，被譏諷為萬年爛隊，本季雖然想要闖進季後賽還有段長遠的路要走，但至少已不再是墊底球隊，比他們還要爛的球隊有籃網、太陽與湖人，同等級的有灰狼、鵜鶘和魔術，東區暫居13，離排名第8的活塞只有5場勝差。
此役恩比德休兵，七六人以絕對的制空權(籃板51比33)掌控了整場比賽節奏，加上轟進12記三分重砲，贏得輕鬆寫意。替補的薩瑞奇18分、11籃板最佳，柯文頓17分，麥康奈爾14分、7助攻，諾爾與韓德生各貢獻12分。
近況與主場皆是3連敗的黃蜂，禁區幾乎完全失守，任由敵軍予取予求，肯巴沃克29分，巴坦16分，卡明斯基12分、11籃板，蘭姆12分。
(中時電子報)
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