宏都拉斯1月份僑匯收入成長

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根據官方統計，今年1月宏都拉斯收到的海外僑匯總額為3億4320萬美元，比去年同月的3億200萬美元，成長了13.6%。

宏都拉斯中央銀行在一份初步報告中表示，今年1月宏國收到的僑匯比去年1月多出4120萬美元。

根據官方提供的數據，宏都拉斯收到的海外僑匯，超過九成來自美國，因為有超過100萬合法及非法的宏國僑民旅居美國。

官方數據同時顯示，去年全年宏都拉斯的僑匯收入總額達到39億5870萬美元，占當年的國內生產毛額的17%。

央行報告指出，僑匯是宏都拉斯外匯的主要來源之一，總額超過宏國咖啡、加工出口產品、蝦和其他出口所得。

宏都拉斯官方估計，今年的僑匯收入可望超過37億美元。1060214

(中央社)