陸民過情人節預算9620元 亞太第1
陸媒報導，信用卡機構萬事達（Mastercard）調查顯示，中國大陸民眾過情人節的平均花費預算達310美元（約新台幣9620元），高居亞太第1；而男方付錢的「他買經濟」則是主流。
第一財經報導，這項調查指出，整個亞太地區的男性購買情人節禮物的預算，比女性多25%。男性選購的禮物以鮮花為主，女性則以服裝及皮製品為主。
報導指出，中國大陸男朋友們的錢包若已準備好了，在情人節花錢秀恩愛則「正中商家下懷」。而口紅可能是中國大陸民眾最喜愛的情人節禮物之一。
報導提到，包括南韓及歐洲的化妝品業者，都把中國大陸視為重點經營的市場，並藉由及韓劇及廣告，推銷自家的口紅，甚至也將廣告的訴求鎖定男性，讓男性肯為女伴花錢買口紅。
報導指出，中國大陸80、90後（1990年後出生）的年輕女性對彩妝的使用，較上一代女性更普遍，這使得2015年全中國大陸的彩妝市場營收突破人民幣200億元（新台幣920億元），也讓情人節成為化妝業者衝刺業績的重要節日。1060214
(中央社)
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