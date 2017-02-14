賈靜雯趙又廷兩對夫妻 四人情侶旅行
藝人賈靜雯13日晚間在微博曬出與老公修杰楷情人節出遊照，貼文說，「這樣的情人節禮物可以每年都有嗎？」她還曬出一張蒙面照，讓大家猜，原來他們和趙又廷夫婦來了個四人情侶旅行。
賈靜雯13日晚間在個人微博分享多張照片，貼文說，「謝謝修先生的情人節禮物，東京吃喝買買自由行，自從有了咘，我們就沒有兩人獨自旅行過，這次託好友夫妻的福，一聽到有出遊計畫更加深了我們出發的動力！」
她說，差點臨上飛機又要打包行李把小孩帶走，但還好冷靜再冷靜才有這趟難得的約會之旅，更難得的是竟然能在異地與好友共創回憶。
賈靜雯貼文說，「今年的情人節很有情人味，好像真的回到單身男女的青澀年代」，所以她喊話「修先生」，「這樣的情人節禮物可以每年都有嗎？」
她還貼出一張四個人都戴黑色口罩的照片，要大家猜「蒙面四人看得出誰是誰嗎？」原來賈靜雯、修杰楷夫妻與高圓圓、趙又廷夫妻一同來了個四人情侶旅行。
不過，賈靜雯宣稱自己和修杰楷其實還是三人旅行，「因為肚子裡的小妞」。
四人的情侶甜蜜旅行照引發許多大陸網友貼文說，「反正就是虐（單身）狗唄，我做錯了什麼？」「這狗糧撒的可真不一般啊！」「娛樂圈最好的友情，最好的愛情」1060214
(中央社)
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