情人節驚喜！英胸前有愛心圖樣流浪貓獲收養
今天是西洋情人節，是情侶們攜手共度的浪漫佳節！然台灣昨（13日）發生賞櫻團車禍意外，重大死傷難免影響國人過節心情！不過情人節還是有許多好事正在發生，英國肯特郡街頭有隻流浪貓名為「塔克」（Tommy Tucker）身型嬌小的牠在街頭流浪多天後，在情人節前夕獲得愛心人士收養，讓牠有一個家。
這是情人節中最溫馨的故事之一！有愛心牽引果然能得到上帝眷戀！英國《每日郵報》報導，英國肯特郡街頭的一家租屋公司門口前，近日都有一隻胸前有黑色愛心圖案的貓咪來此嚎哭乞求食物。公司一名好心女職員幫牠取了名，也固定餵食牠，讓小貓咪溫飽。
之後好心女職員也聯絡當地動保團體看能不能幫流浪多時的「塔克」找到原來主人。後經過檢查發現，其實「塔克」是隻流浪貓，可能一出生就在街頭到處流浪。然「塔克」身型過於嬌小且虛弱，如讓牠繼續在街頭流浪，可能會受凍、挨餓，身體會更加虛弱。
然這世界上好事持續發生，在今年年情人節前夕，經過轉介領養訊息傳播，一個當地家庭決定收養小「塔克」！讓身上有愛心的牠找到愛心主人，能在情人節裡開心度過佳節！
除「塔克」獲得新家，想要養「毛小孩」的人也請記得「一個愛的機會，認養代替購買」，別讓更多喵星人、汪星人流落街頭，讓可愛的牠們能擁有一個完整的家！
(中時電子報)
文章來源：英國《每日郵報》
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。