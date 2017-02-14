情人節驚喜！英胸前有愛心圖樣流浪貓獲收養

胸前有黑色愛心圖案的貓咪「塔克」在情人節前夕獲得收養，不用再當挨餓受凍的流浪貓了。（圖取自英國《每日郵報》網頁）

今天是西洋情人節，是情侶們攜手共度的浪漫佳節！然台灣昨（13日）發生賞櫻團車禍意外，重大死傷難免影響國人過節心情！不過情人節還是有許多好事正在發生，英國肯特郡街頭有隻流浪貓名為「塔克」（Tommy Tucker）身型嬌小的牠在街頭流浪多天後，在情人節前夕獲得愛心人士收養，讓牠有一個家。

這是情人節中最溫馨的故事之一！有愛心牽引果然能得到上帝眷戀！英國《每日郵報》報導，英國肯特郡街頭的一家租屋公司門口前，近日都有一隻胸前有黑色愛心圖案的貓咪來此嚎哭乞求食物。公司一名好心女職員幫牠取了名，也固定餵食牠，讓小貓咪溫飽。

之後好心女職員也聯絡當地動保團體看能不能幫流浪多時的「塔克」找到原來主人。後經過檢查發現，其實「塔克」是隻流浪貓，可能一出生就在街頭到處流浪。然「塔克」身型過於嬌小且虛弱，如讓牠繼續在街頭流浪，可能會受凍、挨餓，身體會更加虛弱。

然這世界上好事持續發生，在今年年情人節前夕，經過轉介領養訊息傳播，一個當地家庭決定收養小「塔克」！讓身上有愛心的牠找到愛心主人，能在情人節裡開心度過佳節！

除「塔克」獲得新家，想要養「毛小孩」的人也請記得「一個愛的機會，認養代替購買」，別讓更多喵星人、汪星人流落街頭，讓可愛的牠們能擁有一個完整的家！

(中時電子報)