接軌國際 商總籲政府「打開六扇大門」

商業總會理事長賴正鎰14日指出，中美兩國間的政經政策牽動全球，建議政府應「打開六扇大門」，並把「一中政策」說清楚，以追上國際快速變化的腳步，避免台灣被邊緣化。

六扇大門包括（一）闡述兩岸新關係，一中態度說清楚，兩岸回復溝通交流；（二）立院通過兩岸協議監督條例及服貿，貨貿協議，與更多國簽訂雙邊或多邊貿易協定，以利爭取更多關稅優惠，加速台灣國際化；（三）陸客來台自由行每日上限增為1萬人，團客的5000人中優質團要佔3000人，並對外國觀光客力推主題深度遊行銷，提高旅遊品質；（四）加速推動「自由經濟示範區條例」，開放實驗經貿新制，發展未來的泛太平洋海空營運樞紐中心；（五）加速都更修法，停止打房，推提振股市方案，讓每日交易量增加到1500億元；（六）制定「國人平均生產毛額倍增計畫」，讓人均GDP破5萬美元。

賴正鎰指出，去年520後兩岸交流陷入停擺，如果政府不先講明一中政策，後續的協議也難以推動，且大陸佔台灣出口比重將近4成，市場廣大，是新南向政策難以彌補的，政府應審慎考慮。

(旺報)