遊覽車重大車禍 家屬回傷心地招魂
國道5號接國道3號南下車道13日晚間發生嚴重車禍，至今已有33人喪生，今天上午國道公路警察局安排家屬前往事故地點招魂，家屬前抵達當地時，發呆的看著眼前車禍現場的慘況，甚至地上還有血漬，法師進行招魂時，家屬依照慣例大聲喊「快跟我們回家」，使得現場更增添悲傷哀戚情緒。
為了罹難者家屬的安全，國道警察局分三梯次安排家屬前往事故地點進行招魂，昨天上午10時許，罹難者歐姓、李姓的家屬抵達事故現場，面對鏡頭也不發一語，而兩組家屬招魂時，現場突然起了大風，法師則暗地向家屬說「你現在先灑冥紙，請各路好朋友行個方便，你要一直叫妹妹的名字，讓她可以跟著我們回去...」
家屬透露，昨天深夜接到噩耗時真的不敢相信，家人昨天早上還開開心心出遊，到了晚上居然變成一具冷冰冰的屍首，對於旅行者業者目前的處置態度也不想多問，現階段只想把家人的後事辦好。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。