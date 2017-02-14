遊覽車重大車禍 家屬回傷心地招魂

罹難者家屬14日前往事故地點招魂。(曾百村攝)

罹難者家屬14日前往事故地點招魂。(曾百村攝)

國道5號接國道3號南下車道13日晚間發生嚴重車禍，至今已有33人喪生，今天上午國道公路警察局安排家屬前往事故地點招魂，家屬前抵達當地時，發呆的看著眼前車禍現場的慘況，甚至地上還有血漬，法師進行招魂時，家屬依照慣例大聲喊「快跟我們回家」，使得現場更增添悲傷哀戚情緒。

為了罹難者家屬的安全，國道警察局分三梯次安排家屬前往事故地點進行招魂，昨天上午10時許，罹難者歐姓、李姓的家屬抵達事故現場，面對鏡頭也不發一語，而兩組家屬招魂時，現場突然起了大風，法師則暗地向家屬說「你現在先灑冥紙，請各路好朋友行個方便，你要一直叫妹妹的名字，讓她可以跟著我們回去...」

家屬透露，昨天深夜接到噩耗時真的不敢相信，家人昨天早上還開開心心出遊，到了晚上居然變成一具冷冰冰的屍首，對於旅行者業者目前的處置態度也不想多問，現階段只想把家人的後事辦好。

(中時)