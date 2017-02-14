陳副總統：同性戀人權必須受到保障

副總統陳建仁接受法國媒體專訪時說，同性戀者的人權必須受到保障，但同時也須考量台灣的婚姻及家庭制度，在婚姻平權議題上還需要進一步討論，「贊成及反對的力量不相上下。」

總統府今天發布新聞稿，陳副總統在10日上午接受法國十字架報專訪，談到對婚姻平權的看法，身為天主教徒的陳副總統表示，台灣對於同性戀者有共識，他們的人權應受到保障，他們有權利去追求自己的人生，並彼此相愛，所以他認為同性戀者的人權應該受到保障。

陳副總統說，最近台灣遭遇同性婚姻議題的重大挑戰，這不是容易解決的議題；就他所知，全世界有23個國家承認同性婚姻，15個國家承認同性伴侶關係。所以，不同國家認定各異；例如法國從同性關係到同性婚姻，花了14年，除了人權，還包括義務及利益，例如財產、同居、領養子女，以及其他各種必須處理的權利問題。

陳副總統說，立法院的委員會在去年12月26日審查通過民法修正草案，並通過提案，同意併案提送同性婚姻伴侶的特別法；目前，各種可能方案仍在持續討論中，他尊重立法委員的所有提案，最重要的是，贊成及反對兩方必須坐下來，好好對話，密切討論，表達各自意見。

他認為，除了保障同性戀者的人權，也必須考量台灣的婚姻及家庭制度，台灣是一個非常自由及民主的國家，但也努力遵守所有人權的法律保障，這項議題仍在討論當中；有些人認為，台灣可能成為亞洲第一個同性婚姻或同性伴侶關係合法化的國家，但是，還需要進一步討論，「在台灣，贊成及反對的力量不相上下。」

陳副總統說，深層對話非常重要。在考慮這個議題時，必須參考他所提到38個國家的例子，國外的經驗很重要，但更重要的是，必須在台灣文化和對家庭、婚姻價值的理念脈絡下去考量同性婚姻，他個人認為同性戀者的人權必須受到保障。1060214

(中央社)