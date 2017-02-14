國道遊覽車車禍　陸國台辦表達關切慰問

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中國大陸國台辦上午針對13日遊覽車翻車事故造成33人罹難一事表示，中國大陸有關方面高度關切，國台辦、海協會負責人向車禍中罹難者表達深切哀悼，向傷者和家屬表達誠摯慰問。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午發布新聞稿說，13日晚間9時許，台北市發生遊覽車翻車事故，造成台灣民眾33人罹難、11人受傷。事故發生後，中國大陸有關方面高度關切。

大陸國台辦表示，國台辦、海峽兩岸關係協會負責人向此次事故中的罹難民眾表達深切哀悼，向傷者和相關人員家屬表達誠摯的慰問。1050214

(中央社)