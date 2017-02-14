65歲才領公保養老一次給付 教團反對

銓敘部日前公布公務人員年金改革方案（草案），全教總和全教產等教育團體今天表示，反對65歲才能領公保養老一次性給付，不應大幅延後公保請領年齡。

全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿表示，根據銓敘部草案，公保養老一次性給付請領年齡，自民國107年起逐年遞增，到民國112年退休的公教人員，需等65歲才能領公保養老一次性給付，此草案引起引起廣大基層公教人員強烈反彈，批評政府對現職公教人員過於苛刻。

全教總指出，目前公保並無財務危機，不該成為這次年改重點，公保年金化是為壓低公教人員月退休所得，而非保障老年經濟安全，且公保年金領取年齡甚至比勞保嚴苛，延後至65歲請領年金與一次請領無異，不具保障老年經濟安全的功能，因此堅決反對公保請領年齡大幅迅速延後。

全國教育產業總工會也質疑，為何公保養老一次性給付在退休時不能即時領取，要65歲才可領取，「此一政策極為荒謬」；新政府的年金方案忽略政府身為「雇主」的角色，將改革壓力全放在軍公教「受僱者」身上，其改革幅度已讓現職及退休的軍公教人員，未來的退休生活產生劇變。

全教產指出，改革應該溫和穩健並訂定配套措施及落日條款，各種年金制度的公平正義應該受到全民檢視，年金改革制度的建立，不應假「轉型正義」之名，操作職業別和世代對立，呼籲政府透過合理的稅賦制度和企業盈利分配來進行，不能只圖利財團和資本家，推出「全民均貧」的年改方案。1060214

(中央社)