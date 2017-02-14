台灣燈會賞燈人次達596萬 超乎預期

台灣燈會處處美景，吸引如織遊客。(許素惠攝)

台灣燈會賞燈人次截至昨(13)日，己達596萬，遠遠超乎預期，雲林縣府有信可以提早達成1000萬人次目標。

雖然昨日是周一上班日，可是因為天氣好轉，還是吸引許多民眾來遊賞，下午開始人潮如織。根據統計，虎尾主燈區昨日入園總計98萬5605人，北港副燈區7萬7605人。

(中時)