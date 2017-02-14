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假香港妹寒流送溫情 台灣大叔險中招被騙

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假港正妹寒流送溫情　台灣大叔險中招被騙
詐騙集團以LINE偽裝香港正妹寒流送溫情，騙誘台灣大叔投資。（張企群翻攝）
假香港正妹寒流送溫情 台灣大叔險中招被騙
最近台灣寒流來襲，李女用LINE不斷溫柔提醒要注意保暖，保養身體。（張企群翻攝）
假港正妹寒流送溫情　台灣大叔險中招被騙
在柔情攻勢下取得陳先生信任後，進而誘導轉移話題，詐騙匯款投資香港黃金期貨。 詐騙集團誘騙以美金辦理匯款。（張企群翻攝）
假港正妹寒流送溫情　台灣大叔險中招被騙
保七台東警勤室副主管林文柱與台銀諶貞華襄理於櫃檯前共同合作攔阻陳男匯款被騙。(張企群翻攝）

56歲台東陳姓男子接到大頭貼長相漂亮的香港正妹主動加LINE好友，傳訊言談間對她心生好感，連日寒流來襲，她也極盡噓寒問暖，並聲稱她親戚在香港專門經營黃金期貨，穩賺不賠，誘騙陳先匯3300美金試手氣，保證一個月內翻倍。

陳男信以為真，本月9日下午至台灣銀行台東分行辦理匯款，因在櫃檯前不斷低頭用LINE滑手機對話，又用手機反覆拍匯款單，派駐分行的保七台東警勤室副主管林文柱直覺有異，主動關心揭穿騙局。

陳男說，他在一周前透過LINE隨機認識自稱姓李的香港女子，彼此有好感，很談得來。最近台灣寒流來襲，李女對他展開柔情攻勢，經常用LINE提醒要注意保暖，保養身體。日前說她親戚在香港專門經營黃金期貨，每期都賺很大，穩賺不賠，是因為有緣相遇，才把這個投資好機會告訴他，先可以先匯3300美金試試，保證一個月內翻倍。

儘管雙方從未見過面，都是用LINE聯繫及通話，陳男落入詐騙陷阱，所幸碰上機警的駐衛員警和行員，才攔下了這筆3300美金匯款，成功阻止了這場假投資真詐騙案件，全案現移請轄區台東分局中興派出所繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時)

關鍵字：詐騙
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