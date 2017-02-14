假香港妹寒流送溫情 台灣大叔險中招被騙
56歲台東陳姓男子接到大頭貼長相漂亮的香港正妹主動加LINE好友，傳訊言談間對她心生好感，連日寒流來襲，她也極盡噓寒問暖，並聲稱她親戚在香港專門經營黃金期貨，穩賺不賠，誘騙陳先匯3300美金試手氣，保證一個月內翻倍。
陳男信以為真，本月9日下午至台灣銀行台東分行辦理匯款，因在櫃檯前不斷低頭用LINE滑手機對話，又用手機反覆拍匯款單，派駐分行的保七台東警勤室副主管林文柱直覺有異，主動關心揭穿騙局。
陳男說，他在一周前透過LINE隨機認識自稱姓李的香港女子，彼此有好感，很談得來。最近台灣寒流來襲，李女對他展開柔情攻勢，經常用LINE提醒要注意保暖，保養身體。日前說她親戚在香港專門經營黃金期貨，每期都賺很大，穩賺不賠，是因為有緣相遇，才把這個投資好機會告訴他，先可以先匯3300美金試試，保證一個月內翻倍。
儘管雙方從未見過面，都是用LINE聯繫及通話，陳男落入詐騙陷阱，所幸碰上機警的駐衛員警和行員，才攔下了這筆3300美金匯款，成功阻止了這場假投資真詐騙案件，全案現移請轄區台東分局中興派出所繼續追查幕後的詐騙集團。
(中時)
關鍵字：詐騙
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。