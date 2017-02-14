NBA》情人節「愛神」受傷了 騎士傳利空消息

「愛神」洛夫(右)膝蓋受傷，騎士傳出利空消息。(美聯社資料照)

「愛神」洛夫受傷了，騎士傳出利空消息，今年的情人節對於克里夫蘭的球迷似乎開心不起來了。

根據《克里夫蘭老實人報》指出，洛夫的左膝蓋在昨天已做了核磁共振檢查，明日將接受第二次診斷，騎士總管葛瑞芬表示，「我很想告訴大家他應該只需要休息3場就能歸隊，但我現在無法講出口。」

騎士總教練泰隆魯非常擔憂洛夫的傷勢，騎士的官方記者諾蘭德則認為，如果洛夫只休息3-4周已算是好消息了。

(中時電子報)