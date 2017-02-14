巴黎那道可恥的十公分傷口

一個不可思議的警察攻擊民眾事件，使得Justice for Theo的行動迅速在網上集氣，引爆民眾情緒走上街頭。(圖/文茜的世界周報提供)

法國總統歐蘭德在出事的第5天，才到巴黎北邊的醫院探望遭到警方施虐的Théo。(圖/文茜的世界周報提供)

Théo躺在病床上， 身上蓋著床單。床單下蓋著讓他動彈不得的，整整十公分的傷口。

這是一個任何人都不能忍受的傷口。

法國總統歐蘭德在出事的第5天，2月7日晚上，終於親自到巴黎北邊的醫院探望他。然後再主動把探病的照片， po在歐蘭德的twitter上。

但是來不及了。沸騰不滿的情緒，已經衝破臨界點。

Theo是一個22歲的法國大男孩，他熱愛足球，2月2日才剛剛從比利時看完球賽回到巴黎北郊，身上還穿著他最喜歡的球隊，義大利米蘭Inter的球衣。他從家裡出來，碰到正好在巡邏的四位警察，對著一群男孩大呼小叫，這些都是和Theo一起踢球的鄰居，Theo怕他們鬧事，湊上前去要大家小聲一點。沒想到當下就被四個警察押到角落，他努力掙扎想要逃到監視器拍的到的地方，監視器拍到他被四個警察拳打腳踢，然後拖著拉開監視器的範圍。

監視器沒有拍到的，是一位警察扯下他的褲子，拿著警棍，戳入他的下體，讓他痛的跪在地上，拉上警車之後繼續毆打他，用髒話羞辱他。被帶回警局後，因為一直血流不止，才被送醫急救。發現了他整整被撕裂長達10公分的傷口。

這個恥辱的傷口，被媒體稱為「 強暴」。

為了抗議警察濫權，民眾上街遊行，因為這十公分的傷口正在繼續發炎，繼續撕裂整個法國。(圖/文茜的世界周報提供)

第一個站出來為Theo打抱不平的是這個小鎮的鎮長：「 Theo不是一個鬧事的人，大家都認識他，警察沒有理由這樣執法。」

震驚之餘，一位母親說：「 警察不去抓那些毒販，卻對一個好孩子下手！他們到底是保護誰？」第一個和平的抗議遊行，是由這個住宅區的母親們發起的。Theo從他的病床上，也希望大家相信司法偵查，千萬要冷靜， 不要鬧事。

Theo住在巴黎北邊，美其名是郊區，但是這裡沒有任何綠地花草，其實是1970年代殖民地獨立後，收容大批非洲勞工的平價簡陋住宅區。三四十年來，這些在所有大城市周圍的住宅區，從殖民的第二代的歸屬問題，慢慢被幫派暴力，毒品販賣和槍枝自私所侵蝕，長成一個無藥可救的毒瘤，孕育著隨時可能一觸即發，產生暴動的火藥庫。

數以百計的群眾高喊口號抗議警方濫權，與警方爆發衝突。(圖/文茜的世界周報提供)

＃JusticeforTheo 迅速的在網上集氣，原來平和的遊行，很快的就一發不可收拾，案發十天之後，昨天下午的一場示威，再度爆發了和武裝警力的嚴重衝突。車子被燒，商店被砸，公共設施被破壞.....示威的人不見得是又打又砸的破壞分子，就像負責維安的警察並不是人人都是以暴制暴。

這十公分的傷口正在繼續發炎，繼續撕裂整個法國。大選在即，這些一向被忽視，被遺忘的郊區，不請自來的提醒所有參選人，他們是比難民更為敏感的議題。因為他們有，難民沒有的，投票權。

唯一的好消息，是看到照片的義大利Inter球隊，主動邀請Theo到米蘭看球。

等他的傷口癒合之後。

(中時電子報)