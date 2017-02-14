慰問罹難者家屬 柯文哲：市府處理得很好
台北市長柯文哲昨日上午11時赴台北市立第二殯儀館向國道五號交通事故罹難者靈前上香致祭，他表示，到目前為止，市府處理情況尚稱滿意。他也責成北市消保官與相關各方接觸，必須以科學的方式理清肇事責任，才有後續賠償的問題。台北市民政局長藍世聰表示，民政局會由里鄰長拜訪家屬，第一線掌握家屬的期待和需要。
柯文哲受訪時指出，市府面對這次重大交通事故，內部有分工，由副市長到第一線，市長在應變中心，其餘各局處由大體運送到後續的安置，處理得很好。但未來觀傳局對每次旅行和出遊人數與名單的掌握，市府會再和交通部觀光局溝通如何更加確實。
(中時)
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