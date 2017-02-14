詹啟賢參拜新竹文林閣 承諾當選會還願
國民黨前副主席詹啟賢今天（14日）上午至芎林鄉文林閣參拜，也在廟中許下「如果當選黨主席，就回來還願」承諾。同時懇請芎林鄉親、黨友支持，他有心為黨服務、改變。詹啟賢坦言，國民黨「年輕人不太夠」，他也期許國民黨有所改變。
詹啟賢受訪時指出，要參選2020總統，是他對黨的承諾、民間期許的回應，但國民黨總統候選人產生仍有一定機制，在機制下，該承擔就承擔、該抬轎就抬轎，對於其他人是否表態，他則以「對於他人不評論」回應。
詹啟賢原訂上午9點抵達芎林鄉文林閣，卻因在國道上遇到車禍，延遲半小時抵達。他也表示，昨天晚間在國道五號發生重大事故，他對此事感到遺憾，並哀悼往生者，期望傷者能盡速復原，並呼籲大眾注意健康。
文林閣董事長劉阿鋉高齡9旬，上午親自招待，並向詹啟賢簡介文林閣歷史。詹啟賢致詞時，也在座多名民意代表、村長懇託支持，詹啟賢坦言，國民黨內確實有斷層，但看到在座基層含括老、中、青三代，他認為國民黨理應朝此方向努力，「年輕人不太夠」。
詹啟賢表示，「國民黨在台灣依舊有存在價值」。詹啟賢指出，他無包袱，曾在黨、政府做事，但也曾在民間自力耕耘，他過去既無爭、沒有恩怨，現今則是他該出來服務的時機。詹啟賢也認為自己沒有舊觀念、具備企業經營的經驗，有能力可以改變國民黨，懇託黨員支持他參選黨主席。
由於芎林鄉亦為客家鄉鎮，詹啟賢表示，他也是客家人，但自幼就是平地客，儘管不太會說客語，但家中飲食、習慣等，均與客家人相似。
(中時)
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