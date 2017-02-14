不顧反川聲浪 海萊拉願為梅蘭妮亞治裝
曾為5位美國第一夫人與美國總統川普第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）治裝過的時尚設計師卡羅琳娜海萊拉今天表示，她很樂意為第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）打理服裝。
卡羅琳娜海萊拉（Carolina Herrera）今天在紐約時裝週推出她2017年秋季作品首秀時告訴路透社：「幫這個國家的第一夫人治裝我沒問題，無論她是誰。」海萊拉沒特別提到梅蘭妮亞的名字。
委內瑞拉出生的海萊拉說：「我認為這是出於尊重美國。」
湯姆福特（Tom Ford）與蘇費西奧雷（Sophie Theallet）等多位名設計師因為不滿川普政治立場，都曾表態不願替梅蘭妮亞治裝。
法新社報導，法國名設計師蘇費西奧雷最先開砲，去年11月就宣布：「梅蘭妮亞丈夫在競選期間，脫口而出的種族歧視、性別歧視與仇外言論，與我們共享的價值觀互不相容。」
不過，海萊拉、佛斯登柏格（Diane von Furstenberg）與湯米席爾菲格（Tommy Hilfiger）等頂級時尚設計師都曾表示，若能替梅蘭妮亞打點行頭，將是他們的榮幸。
卡羅琳娜海萊拉曾為賈桂琳．甘迺迪（JacquelineKennedy Onassis）與蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）等前第一夫人治過裝，伊凡卡於她父親就職典禮所穿的禮服則出自海萊拉的前創意總監皮耶（Herve Pierre）。（譯者：中央社許湘欣）1060214
(中央社)
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