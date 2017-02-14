國5重大車禍 國民黨為死者哀悼
國道5號發生重大車禍，國民黨文傳會副主委洪孟楷今天上午代表國民黨，對死者表達深切哀悼，並為傷者祈福；沉痛呼籲政府應拿出更積極有效的作為，落實相關車檢、勞檢工作。
洪孟楷於記者會一開始先為罹難者默哀，他強調，中國國民黨與所有罹難者家屬站在一起，感同身受，為死者哀悼、為傷者祈福。
對於媒體報導指車體結構是造成嚴重死傷主因，洪孟楷表示，該車體是否經檢驗合格？主管機關應公布最新的車檢結果，如果檢查合格，為何會發生此憾事？若檢查不合格，又為何會任其上路？應徹查中間有無疏失；另一方面，針對遊覽車駕駛疑似過勞問題，勞動部應立即介入調查，尤其是針對低價旅行團是否容易造成駕駛過勞等情形。
洪孟楷說，此時，死者傷者家屬一定悲痛萬分，國民黨會監督政府，要求政府做好應盡義務，協助家屬後續事項；要求政府儘速全面檢查目前立案遊覽車，絕對不能讓此憾事再次發生。1060214
(中央社)
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