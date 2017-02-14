林揆延後下鄉行程 指示速釐清國道事故肇禍原因
昨（13日）晚間國道5號發生遊覽車翻覆事故，造成33人死亡重大死傷，打亂行政院長林全今天（14日下鄉行程。林揆上午召開國道遊覽車事故後續因應作為，聽取所有訊息彙整，並指示儘速了解這次事故原因究竟是康姓駕駛疲勞駕駛釀禍，或車輛機械故障導致。
政院人士表示，由於刑事案件必須等檢察官相驗，檢方打算下午解剖駕駛屍體，才能確認司機是否疲勞駕駛釀禍。由於這起事故是30年來最嚴重意外事故，行政團隊高度重視，交通部還特地成立應變中心，由部長賀陳旦坐鎮。
林揆上午召集副院長林錫耀、祕書長陳美伶，及發言人徐國勇等人召開後續因應作為，林揆盼儘速了解導致車禍真正原因，給罹難家屬一個交代。徐國勇表示，上午11:30預計勘驗現場及車輛，下午1:30解剖駕駛遺體，確切事故原因尚待檢方進一步釐清。徐說，中央與地方政府後續將協助家屬處理善後。
林揆今天凌晨分別前往萬芳及北醫探視傷患，今天上午原訂下鄉赴台南行程因此遭打亂，臨時決定延至下午，11點林揆等相關人員才搭機南下台南。
(工商)
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