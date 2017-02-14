詹啟賢「選黨主席也要選總統」 吳敦義批「不正常！」

吳敦義赴新竹市拉票，爭取黨員支持。（徐養齡攝）

吳敦義赴新竹市拉票，並大批詹啟賢。（徐養齡攝）

爭取國民黨主席的前副總統吳敦義及前副主席詹啟賢，14日分別赴新竹市、縣爭取黨員支持，前一步到達的詹啟賢公開表明「要選黨主席的人，也要選2020總統」。對此吳敦義批「哪有這種道理？」並語帶諷刺說「這是不正常的要求！」

吳敦義舉例，2008年馬英九投入總統大選，前1年黨主席卻由吳伯雄補選出任，因此選總統和選黨主席還是有所不同。

此外，今年選出的黨主席，對2018年縣市長大選還是要負很大的責任，成功提名及補選才能繼續擔任，若遇重大挫折還是要負很大的責任。

他直言，每個人都有不同的想法，如郝龍斌就表態不選總統，他認為詹的說法「不是正常的要求」。

(中時)