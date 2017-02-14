參觀燈會逾500萬人次 雲林愈夜愈美麗
到雲林觀賞台灣燈會正夯，縣府今天表示，到昨晚為止統計突破500萬人次參觀，愈夜愈美麗，有民眾說塞車也甘願，有人已來過3次仍說意猶未盡還沒「逛透透」。
縣府指出，北港燈區7日啟燈、虎尾主燈區8日試營運、11日啟燈，賞燈人潮絡繹不絕，到13日晚間為止，累計參觀人次已突破500萬，原先預定1000萬可望提前達標。
雲林副縣長丁彥哲表示，縣府團隊與萬名志工、縣內及旅外鄉親、公民營與民間機關團體等，努力、參與且支持，加上燈區完善規劃及燈組精心設計，都是燈會吸引熱潮要素，盼能創1200萬人次新高點。
雲林縣府新聞處長張凱傑說，從7日至13日為止總計入園596萬500人次；這項統計數字，來自燈區出入口、停車場、交通要站與路線點、接駁點、現場拍照等分析，加上每天出動數十名專業人員調查而得。
今天適逢西洋情人節，燈會現場應景將於傍晚5時20分至晚間8時，在百米藝閣燈區和農特產品區交接的戀戀雲河（智慧綠能大排）便橋，推出系列活動，其中「千人告白」歡迎情侶來參加定格大挑戰。
燈會代言吉祥物奇萌籽將帶領玩默契海帶拳、巾巾相映跳恰恰，贈送限量手機擦拭布、面紙、運動毛巾、玫瑰花等；還可參觀戀戀雲河、甜蜜歡樂糖都、看雲去燈區桔梗花環繞、創新燈區田心站愛心隧道等浪漫造景。
台灣燈會在雲林愈夜愈美麗，民眾絡繹於途，進出場時周邊道路塞車，有民眾說塞車也甘願，也有人已經來過3次，仍意猶未盡說還沒「逛透透」；寒流退去，把握接下來幾天好天氣，賞燈會、品美食、逛雲林，正是好時機。1060214
(中央社)
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