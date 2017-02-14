遊覽車事故 三總男傷患轉普通病房

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國道5號遊覽車翻車事故，收治1男1女傷患的內湖三軍總醫院今天說，兩人到院時意識清楚，還可講話，46歲楊姓男傷患病情穩定，轉入一般病房，53歲潘姓女傷患仍在加護病房觀察。

國5接國3南下車道昨天晚間9時許發生嚴重車禍，現場警消說，「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，至今造成33人死、11人傷。

三總約上午11時表示，男傷患為左側髖關節脫臼合併左股骨頭骨折，正在手術治療；女傷患因左右兩側約有10根肋骨骨折，加上臉、右前臂撕裂傷，擔心氣胸或血胸，仍在加護病房觀察。

曾治療兩人的醫師透露，兩人昨晚剛送急診時都還可講話，意識清楚，男性傷患病情較穩定，已轉入一般病房治療；女性傷患因胸部嚴重挫傷，目前雖穩定，但病情隨時都在變動，仍須在加護病房多觀察1到2天。1060214

(中央社)