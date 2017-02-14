體重太輕不能飛F-35 4月可望解禁

我要評比

美國空軍今天表示，若經改良的座艙逃生彈射椅與飛行員頭盔，經驗證可確保飛行員不受傷，預計4月可解除，飛官體重太輕不能飛F-35匿蹤式戰機的禁令。

根據美國「空軍時報」（Air Force Times）報導，美國空軍F-35整合辦公室負責人普留斯（Scott Pleus）准將說，預計改良後的裝備，可符合飛行員體重介於103磅至245磅的安全需求。

而美國空軍壽命週期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）指揮官湯普森（John Thompson）中將則說，評估4月可望解禁，屆時得耗時數月就彈射椅展開改造後，即可培訓重量輕的飛官。

2015年間，美國空軍發現，若飛官體重不足136磅（約61公斤），一旦彈射椅彈射出機艙外，很可能嚴重傷及飛官的頸椎。

於是當時空軍頒布體重低於136磅的飛官禁飛F-35，直到製造彈射椅與飛行員頭盔的廠商，改良現行裝備並驗證安全無虞止。1060214

(中央社)