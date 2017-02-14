越南辦資料展 宣揚南海主權
越南相關部門昨天起在太原省（Thai Nguyen）舉辦海島主權資料展覽，繼續宣揚對南海西沙和南沙兩個群島的主權。
越通社新聞網站今天報導，這項「黃沙和長沙歸屬越南：歷史和法律依據」的資料展覽，共展出150項相關資料、圖片和實物，充分證明越南對黃沙和長沙兩個群島（即西沙和南沙）擁有不可爭議的主權。
這項資料展也展出由中國出版的地圖，其中顯示中國領土最南端是海南島，不包括西沙和南沙群島在內；另有由其他國家出版的地圖，其中顯示西沙和南沙兩個群島隸屬越南管轄權等。
報導指出，這項資料展舉行的目的是向民眾廣泛宣傳有關越南海洋海島的重要性和戰略地位，弘揚民族精神，提升群眾的愛國心。展覽為期6天，到18日結束。
越南當局近期連續舉辦多項類似資料展覽，藉此進一步宣揚對南海（越稱東海）西沙和南沙兩個群島的主權。1060214
(中央社)
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