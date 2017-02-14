中美洲對歐盟出口 2012年起持續下滑
根據中美洲經濟統合體系研究中心（CEIE）今天發布的一項研究報告，自2012年起，中美洲各國對歐洲聯盟的出口即呈逐年下降的趨勢。
這項主題為「中美洲─歐盟貿易夥伴協定簽署後的雙邊貿易」的報告指出，2014年中美洲對歐盟出口一度曾呈現好轉現象，但2015年情況再度惡化。當年對歐盟的出口總額為38億7500萬美元。
2012年中美洲對歐出口總額為45億5900萬美元；進口總額為45億3600萬美元，中美洲方面還有2300萬美元的出超。
由中美洲經濟統合體祕書處發布的這項報告指出，中美洲對歐盟出口減少的主因是歐洲的對外需求下降以及總體物價在匯率變動情況下波動影響。
根據這份報告，中美洲各國對歐盟出口，以薩爾瓦多降幅最高，達到(-12.3%)，其次是巴拿馬（-10.5%）；但在2015年，在各國對歐出口均下滑的情況下，唯宏都拉斯一枝獨秀，有5.4%的成長。
報告中顯示，中美洲國家對歐出口以哥斯大黎加的出口額最高，占這個區域的總出口量的46.2%，其次是宏都拉斯的24%、瓜地馬拉（14.9%)、尼加拉瓜（6.1%）、巴拿馬（4.9%）以及薩爾瓦多（3.9%）。1060214
(中央社)
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