遊覽車事故 柯文哲：鑑定後再處理賠償
國道遊覽車事故，台北市長柯文哲今天說，上午有召開會議，消防局會發布事件經過的新聞稿，並交代法務局消保官跟家屬接觸，至於責任歸屬，須等科學鑑定出爐才能處理賠償問題。
柯文哲上午赴台北市立第二殯儀館緊急處理中心關切國道事故後續處理事宜，柯文哲抵達後，先率領各局處人員到靈堂致意後再受訪。
媒體詢問，關於國道車禍的市府後續處置。柯文哲說，上午有召開第一次會議，消防局之後會發布事件發生經過的新聞稿，並交代法務局消保官先跟家屬接觸，至於責任歸屬和事故責任，因目前仍在鑑定，需等報告出爐，才能處理、釐清賠償問題。
至於協助車禍家屬部分，柯文哲表示，二殯設有家屬服務中心，家屬有需要就會直接處理。
媒體詢問，是否懲處旅行社，柯文哲說，觀光傳播局會和交通部觀光局進行研議，確保未來可掌握遊覽車出遊的名單，並建立相關系統。
柯文哲表示，國道發生遊覽車意外，案發後，市府各局處都有分工，因每次都有檢討報告，且長期下來建立通訊系統，不管是在急救、運送病患以及到殯儀館，相關局處表現都很好。
柯文哲受訪完後，也前往家屬休息室慰問。1060214
(中央社)
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