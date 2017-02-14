傳中共前南京軍區司令員蔡英挺落馬

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據報導，中共解放軍前南京軍區司令員蔡英挺已經落馬。在此之前，他曾被人實名舉報。

香港星島日報今天報導，春節前夕，前中共中央軍事委員會訓練管理部部長鄭和中將接替蔡英挺上將擔任中國人民解放軍軍事科學院院長，蔡英挺動向不明。

報導表示，蔡英挺被查的消息已在其家鄉福建泉州傳開；知情者透露，蔡英挺去年由南京軍區司令員貶至軍科院任職，就是因為遭到實名舉報。

報導說，進入2017年，中共中央軍委主席習近平繼續清除中共中央軍委前副主席郭伯雄、徐才厚的餘毒，並且密集調整軍方將領，其中包括蔡英挺。

由於蔡英挺只有63歲，未滿65歲的退休年齡，目前動向不明，引起外界關注。

報導指出，蔡英挺曾任中共中央軍委前副主席張萬年的祕書、中央軍委辦公廳副主任等職。張萬年被外界視為前中共總書記江澤民的人馬。

2002年，他擔任南京軍區副參謀長，2004年轉任駐廈門的第31集團軍軍長。2007年，他出任南京軍區參謀長，2011年擔任解放軍副總參謀長。

中共第18次全國代表大會（中共18大）前夕，蔡英挺重返南京軍區擔任司令員，並當選中共中央委員，晉升上將。

由於中共總書記習近平曾在福建工作17年，蔡英挺因此曾被視為習近平人馬，甚至被視為軍改後聯合參謀部參謀長的熱門人選，但結果是他被貶到軍事科學院。

報導引述消息人士透露，蔡英挺去年被貶官，是因為被實名舉報，其落馬並不意外。蔡英挺將成為繼前中共西部戰區政委朱福熙被查後，又一落馬的解放軍上將。1060214

(中央社)