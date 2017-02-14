陸今年GDP 法國巴黎銀行：估降至6.2%

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法國巴黎銀行表示，中國大陸今年面臨川普以及十九大兩大挑戰，預估今年經濟成長率將放緩至6.2%，且人民幣面臨貶值壓力，人民幣兌美元匯率將來到7.4。

法國巴黎銀行首席中國區經濟師陳興動今天表示，中國大陸今年面臨兩大挑戰、三大風險，兩大挑戰為外匯挑戰，主要來自於美國總統川普對於中國大陸的衝擊；其次、中國共產黨第19次全國代表大會（十九大），新權力結構將於十九大建立。

至於三大風險則是房價泡沫、債務懸崖以及人民幣貶值壓力。陳興動表示，面對三大風險，尤其，中國大陸經濟已經被房地產綁架了，因此，維持一個穩定的成長是根本。

中國大陸去年經濟成長率為6.7%，法巴預估今年經濟成長率將放緩至6.2%，明年將加速至6.4%；在匯率方面，人民幣兌美元今年預估為7.4，明年則來到7.02。

陳興動強調，中國大陸新一輪經濟強勁成長將於2018年展開，主因經濟成長仍是中國共產黨執政的基礎，面對新舊挑戰，中國大陸需要新一輪的經濟成長。

至於人民幣匯率，陳興動形容今年將是一場硬戰，但他也指出，人民幣雖然貶值壓力仍大，但明年貶勢可能被迫中止，畢竟對美國來說，人民幣不要走貶就是最大的幫忙。1060214

(中央社)