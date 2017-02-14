國5死亡車禍 士檢檢察官勘驗遊覽車

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國道5號接國道3號南下路段昨晚發生33死嚴重車禍，台灣士林地方法院檢察署主任檢察官吳怡明、檢察官陳彥章今天上午前往交通部台灣區國道高速公路局木柵工務段勘驗車體。

國5接國3南下車道昨晚9時許發生嚴重車禍，現場警消表示，由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團，傍晚結束行程準備北返時，疑車速過快翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡。

事故後，先由台北地檢署主任檢察官滕治平帶隊到案發現場勘驗後，今天上午11時許，再由士林地檢署檢察官吳怡明、陳彥章到停放肇事遊覽車的木柵工務段勘驗車體。

遊覽車撞擊嚴重，造成椅子、坐墊與電視等內裝解體，車頂也與車體分離，車室內部更是血跡斑斑，整輛遊覽車已被撞得面目全非，檢察官正持續與鑑識人員採證車輛的每道擦撞痕跡。1060214

(中央社)