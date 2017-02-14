韓聯社：北韓新型飛彈射程超過2000公里

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南韓聯合新聞通訊社（Yonhap News Agency）今天披露，根據南韓情報機構，北韓12日發射的新型彈道飛彈射程超過2000公里。

路透社報導，這型固體燃料飛彈彈道高度達550公里，飛行距離約500公里，落在朝向日本的朝鮮半島東側海域。北韓聲稱這型飛彈是潛射彈道飛彈的升級和射程加長版。

美國五角大廈發表聲明表示，美國、日本和南韓軍方官員舉行視訊會議，商討北韓12日發射飛彈事宜。

五角大廈表示，美日韓官員譴責北韓發射飛彈「公然違反聯合國安理會多項決議」，美國並「重申對日韓堅定的安全承諾」。1060214

(中央社)