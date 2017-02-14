國5翻車路段 交長當天才搭遊覽車經過

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一輛賞櫻團遊覽車昨晚約9時在國道5號接國道3號路段，發生死傷慘重的翻車事故。巧合的是，交通部長賀陳旦昨天下午5時多，才搭遊覽車經過事故地點。

賀陳旦力推生態旅遊，昨天率媒體走訪宜蘭三星鄉行健村，實地體驗當地有機農業的觀光行程，回程時大約下午5時多經過賞櫻團遊覽車事故地點。

賀陳旦去年一上任，就將交通安全列為施政主軸，多次疾呼各界重視，昨天出發前，賀陳旦還親自檢視車輛逃生口，行程一路平安，沒想到晚上隨即傳出另一輛也是從宜蘭往台北的遊覽車發生慘劇，賀陳旦心情沉重。

交通部去年12月向行政院提報新的交通安全目標，預計今年起3年內，經由宣導、教育及加強駕駛人訓練、改革駕照考訓制度、提升大型車輛安全設施等，將整體交通事故死亡人數降低15%。

目前，賞櫻團事故死亡人數攀升至33人，交通部今年交通安全降低事故死亡人數目標，困難度大幅提升。1060214

(中央社)