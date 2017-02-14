陳威成子勒斃女教師 警方：疑感情糾紛

目前就讀研究所的27歲陳姓男子，涉嫌勒斃鄭姓女教師後棄屍山區，台中市警方今天說，懷疑全案因感情糾紛引起，而陳男是前中華職棒興農牛總教練陳威成的兒子。

台中市警察局第一分局日前接獲鄭姓男子報案指稱，妹妹於6日告訴家人要與友人前往花蓮旅遊後即音訊全無，請求警方協助尋人。

警方受理後，經過查證發現鄭女6日與陳姓男子共騎機車回台中後即告失聯，進一步調查陳男，陳男才坦承6日中午與鄭女因口角而發生衝突，鄭女當日即遭不測，並於次日清晨被載往台14甲線南投清境山區丟棄。

警方隨即前往南投山區漏夜搜尋，在陳男所述地點附近發現鄭女遺體，訊後將陳男依殺人罪嫌移送法辦。而陳男還是前中華職棒興農牛總教練陳威成的兒子，目前就讀台灣體育運動大學研究所研究生。

警方追查發現，目前仍就讀研究所的陳姓男子，於民國102年在學期間因情緒不穩接受鄭女諮商而相識，陳男向警方供稱2月6日以要帶鄭女前往花東旅遊的理由，前往彰化將鄭女載回台中。

警方表示，兩人卻在住處發生口角，陳男一時情緒失控、失手造成鄭女死亡，事後為了避免遭到查獲才會租車將其載往山區丟棄。但警方進一步查出陳男並未訂房、也沒購票，懷疑花東之旅根本是幌子。

警方調查發現，陳男與死者相識後，鄭女每月支助陳男新台幣9000元房租，另給5000元生活費，兩人發展出疑似感情的關係，陳男後來一直想分手，但鄭女不願意，還揚言要公開兩人的戀情，導致陳男失控殺人。1060214

(中央社)