繞了地球半圈 他們在西洋情人節登記結婚
台東市民邱碩峯與女友辛鎧栩4年前不約而同到澳洲度假打工，今天是西洋情人節，兩人前往台東戶政事務所登記結婚，攜手共度一生，戶政事務所還準備了金鏟子等小禮物送給新人，祝福他們早生貴子。
來自新北市，熱愛大自然的女孩辛鎧栩，4年前到澳洲打工，遇見來自台東大她2歲的邱碩峯，4年前的西洋情人節兩人相約露營，擦出愛的火花，於是「很自然的就在一起」。
2年前，邱碩峯回台東繼承家裡的養豬事業，同時在中央市場幫家人賣豬肉，辛鎧栩也在市場內賣自己種的蔬菜，來自大都會的辛鎧栩，已經十足的台東味，她說，原本去年520就想要登記結婚，不過上網查詢以為要預約而作罷，今天特地選在兩人交往4周年辦理結婚登記。
台東戶政所主任張建成說，為了鼓勵青年男女多結婚、提升台東人口數，今年情人節特別推出「因為愛你，真囍相隨」活動，贈送新人包括戶政所員工楊澤佳寫的「囍」字、祝早生貴子的金鏟子、甜甜蜜蜜的金磚巧克力，邱碩峯、辛鎧栩是今天第1對到戶政所登記的新人，兩人還特別刻了「囍」字印章，喜上加喜。
(中時)
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