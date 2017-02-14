國5遊覽車翻覆事故 三總2傷患穩定

國到5號昨晚發生嚴重遊覽車翻覆事件，造成多人死傷，其中2名患者送至三軍總醫院急救，院方說，其中一名楊先生(46)歲因左髖關節脫臼合併左股骨頭骨折，緊急開刀治療，另一名潘女士(54)歲因胸腹部及兩側肋骨骨折、臉及右前臂撕裂傷，目前2名傷患生命徵象穩定住院治療及觀察中。

(中時)