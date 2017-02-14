最慟情人節!過世女大生男友：多想再愛妳一次

得知女友死訊，張姓男子（左）難過地淚流不止。（中天新聞）

這次國道車禍中，最年輕的死者為22歲的呂姓女大生，再過幾個月就要畢業的她，和張姓男友（下簡稱男友）交往近4年，男方父親更透露已將呂女當成媳婦，不料因為這起事故從此天人永隔，男友於臉書難過地寫下，「多想在（應為再）愛妳一次！」

呂姓死者過往常在臉書po出和男友的出遊照，甚至還曾和其家人出國玩，顯見兩人關係已相當穩定。男友父親告訴《中天新聞》，，其實兒子和女友平常天天都膩在一起，但這次可能是因為兩個女生出遊，多個男生會不方便，他才未隨行，「我兒子也許去的話，說不定就全部大家都沒事也不一定。」

而在知道呂女搭乘的遊覽車發生意外後，男友先是在臉書祈禱，拜託女友千萬不要有事；在得知噩耗後，則難過地po文，表示自己好想再愛她一次，讓人看了相當不捨。

(中時電子報)