疲勞駕駛？ 專家： 旅客只在乎景點

國道五號接國道三號南下轉彎處，昨晚發生遊覽車翻覆，造成嚴重傷亡，圖為肇事遊覽車之前的照片。（圖／民眾蕭博仁提供 文／陳世宗）

一輛賞櫻團遊覽車昨（13）日晚在國道翻車，造成32人死亡、12人受傷，這也是歷年來台灣次嚴重的公路事故，也是30年來最嚴重的一次。（圖／本報記者翻攝）

昨晚國道遊覽車翻覆造成重大死傷，疑似駕駛過勞加上轉彎超速失控釀禍。運輸專家鄭羽哲今(14)日直指，車齡高並不可怕，疲勞駕駛才是可怕的源頭，旅客購買旅遊行程時大多只在乎「自己是不是多賺到幾個景點」，卻從來沒想過「這都是一個人在開的遊覽車」。

鄭羽哲於臉書發文說，台北到武陵路程行經高速公路、山路，上山後司機得檢查車輛三油三水和基本狀況，下午再帶旅客下山，對駕駛來說不是一趟輕鬆派車行程，中間休息時間僅約2到3小時，不算長但屬於絕對必要的休息。

而駕駛有沒有足夠的休息時間，從實際的行程內容可看出端倪。他指出，旅客看行程時總是計較「自己是不是多賺到幾個景點」，卻從來沒想過「這都是一個人在開的遊覽車」，尤其民眾自行開車出遊都會累了，更何況是更耗費精力的大巴。

他強調，別以為駕駛張眼就是「醒」著，張眼跟「醒」著是兩回事，有錢可使人開車，但沒必要為了賺錢把駕駛和乘客推到懸崖邊。除了依循法令派班之外，重點也要不時提醒駕駛，方向盤就等於人命，公司排多少合理的休息時間，該睡就要去睡。

此外，鄭羽哲也分享美國遊覽車大巴駕駛工時規定：

1.每日值勤時數(從進場站到離開場站)最大15小時。

2.每日駕駛時數(車輛移動的握方向盤時數)最大10小時。

3.連續8天內駕駛時數最大70小時。

4.兩個主要駕駛任務之間、必須間隔8小時的「無干擾休息時間」。(最簡單的定義，駕駛要一個人自己睡，不能跟別的駕駛、領隊一起睡。)

5.如果單日值勤時數大於15小時，當日必須要有「無干擾休息時間」8小時。(例如，駕駛當日的賭場班次，去程3小時，然後賭場會幫他們準備一個房間休息8小時，然後再開3小時的車回來。)

(中時電子報)