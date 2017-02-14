疲勞駕駛？ 專家： 旅客只在乎景點
昨晚國道遊覽車翻覆造成重大死傷，疑似駕駛過勞加上轉彎超速失控釀禍。運輸專家鄭羽哲今(14)日直指，車齡高並不可怕，疲勞駕駛才是可怕的源頭，旅客購買旅遊行程時大多只在乎「自己是不是多賺到幾個景點」，卻從來沒想過「這都是一個人在開的遊覽車」。
鄭羽哲於臉書發文說，台北到武陵路程行經高速公路、山路，上山後司機得檢查車輛三油三水和基本狀況，下午再帶旅客下山，對駕駛來說不是一趟輕鬆派車行程，中間休息時間僅約2到3小時，不算長但屬於絕對必要的休息。
而駕駛有沒有足夠的休息時間，從實際的行程內容可看出端倪。他指出，旅客看行程時總是計較「自己是不是多賺到幾個景點」，卻從來沒想過「這都是一個人在開的遊覽車」，尤其民眾自行開車出遊都會累了，更何況是更耗費精力的大巴。
他強調，別以為駕駛張眼就是「醒」著，張眼跟「醒」著是兩回事，有錢可使人開車，但沒必要為了賺錢把駕駛和乘客推到懸崖邊。除了依循法令派班之外，重點也要不時提醒駕駛，方向盤就等於人命，公司排多少合理的休息時間，該睡就要去睡。
此外，鄭羽哲也分享美國遊覽車大巴駕駛工時規定：
1.每日值勤時數(從進場站到離開場站)最大15小時。
2.每日駕駛時數(車輛移動的握方向盤時數)最大10小時。
3.連續8天內駕駛時數最大70小時。
4.兩個主要駕駛任務之間、必須間隔8小時的「無干擾休息時間」。(最簡單的定義，駕駛要一個人自己睡，不能跟別的駕駛、領隊一起睡。)
5.如果單日值勤時數大於15小時，當日必須要有「無干擾休息時間」8小時。(例如，駕駛當日的賭場班次，去程3小時，然後賭場會幫他們準備一個房間休息8小時，然後再開3小時的車回來。)
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。