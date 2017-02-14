NBA》兒子遭譏諷 杜蘭特母親跳出來力挺

杜蘭特於加盟勇士隊後首度返回雷霆主場，遭到球迷以杯子蛋糕譏諷他是軟蛋，對此，杜蘭特母親跳出來力挺兒子。(美聯社資料照)

勇士日前在客場痛宰雷霆，杜蘭特回到老東家遭到當地球迷以「杯子蛋糕(cupcake)」來嘲諷他是軟蛋，對此，杜蘭特母親汪達心中非常不捨，跳出來力挺，認為杜蘭特已為了雷霆奉獻8年，不該得到如此對待。

「杯子蛋糕」是帕金斯當初在雷霆認為打球軟弱的球員所用的梗，去年夏天杜蘭特不留情面的離開奧克拉荷馬，這個標籤就被貼在他的身上，所以這次杜蘭特回到奧克拉荷馬，現場球迷就不斷地用(cupcake)嘲諷他，但杜蘭特用實力強硬回應，帶領勇士大勝而歸。

汪達說，明白這些人以前很愛杜蘭特，但實在沒必要這樣做，這畢竟是籃球，每個人都有選擇的權利。

經過一夜沉澱後，汪達不但收拾氣憤情緒，反而穿起了雷霆球迷製作的(cupcake)衣服，希望能用實際行動來化解球迷的反杜蘭特舉動。

(中時電子報)