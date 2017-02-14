青年創意如何吸金？中市府幫忙闢商機

台中市府經發局今天舉辦「青創世代─台中舊城創業育成計畫」初階、進階培育成果展。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志（左）對裝辦桌杯子的箱子，堅固耐用又有創意，稱讚「就是台灣精神！」（盧金足攝）

王立俞（左）的「緩緩農作」種出香甜的水果玉米，經發局長呂曜志親自試吃，直呼「好甜！」（盧金足攝）

青年創業者「1095文史工作室」為東協廣場畫出美食藏寶圖。（盧金足攝）

年輕人有創業當頭家的夢，台中市府為你打造賺錢的滿滿大平台！經發局以半年時間，培育14組創業團隊，從主題課程到企業店家媒合等育成資源，今天（14日）展現「青創世代─台中舊城創業育成計畫」初階、進階培育成果，年輕人如何將創意變生意，發揮吸睛又吸金的效益？經發局長呂曜志看好青創競爭力，已有3家獲創櫃板青睞。

經發局長呂曜志表示，台中市中區舊城翻新，這些有創新理念的年輕人投入創業，市府提供資金的政策工具，青創貸款到45歲以下，提供低利率，讓中區成為慢活城市，希望吸引國際創業團隊，現在這些創業年輕人的基地從西屯、南區到中區等地，不只當地區長支持，商圈主委也力挺。

經發局今天舉行「青創世代─台中舊城創業育成計畫」初階、進階培育成果，該計畫選出14組創業團隊進行培育，從提升根本能力來克服創業過程的挑戰，打造具備文化加值及社會創新理念的營運模式，幫助創業者面對市場競爭。

「這個裝辦桌杯子的箱子，堅固耐用又有創意，就是台灣精神！」呂曜志拿起充滿古早味的玻璃杯，箱子一格格的空間，年輕人給予新的使用方式，還可以當成放文具的收納。

年紀才28歲，以環保概念設計的代代器改所創業者劉凱亭說，很喜歡老東西，賦予新的用途，而且以前的木材很堅固，在她眼裡才是真的「潮」！

培育的青年創業，從舊城路線體驗導覽、將梨梗打造成勇奪台中10大伴手禮的梨煙筆，到投入小農的「緩緩農作」都令人驚艷，王立俞在雲林虎尾種起自己的一畝田，呂曜志今天試吃她種的水果玉米，直呼「好甜！」還說自己也想要有一塊田來種農作物。

經發局表示，在計畫輔導期間，團隊快速掌握累積豐沛人脈，人脈帶來資源，透過創業者之間的專業連結，打造創業生態圈，產生加乘效應，凸顯品牌特色。

「市府首創串起青年創業的合作人脈庫！」呂曜志說，執行青創期間，發現創業者大都專注自身專業，社會經驗和人脈較難拓展，為幫助創業者解決人派資源不足問題，市府希望在人脈和金援助一臂之力，年輕人創業當頭家，市府協助圓夢。

(中時)