遊覽車竟在家旁翻覆 六月悼念：別再有意外發生
國5昨晚發生賞櫻團遊覽車翻覆車禍，造成33死11傷，旅行社也在今天召開記者會說明始末，對此六月也在臉書發文哀悼，表示車禍就發生在自家旁邊，讓她感到相當難過。
六月在臉書貼出白蠟燭照片，先對不幸罹難的死者哀悼，她表示一直道昨晚半夜收工才知道發生這場重大意外，尤其為人母後每次看到這種新聞，心都會揪在一起好不捨，目前能做的就是「願傷者早日康復、亡者一路好走」，也期盼不要再有類似意外發生，因為平安回家才是對家人最好的報答，對此也讓粉絲呼籲政府應重視此問題。
(中時電子報)
關鍵字：六月
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