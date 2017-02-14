國五翻車 北醫65歲男腦出血傷重治療中

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國道五號昨晚發生嚴重的遊覽車翻覆事故，已造成33人死亡，目前仍有多名傷患在醫院治療中。其中台北醫學大學附設醫院，收治3名患者（2女1男），2名女性生命徵象穩定，但65歲男性仍未脫離險境，且出現延遲性腦部出血，外傷嚴重度由24提升至36，持續觀察中。

北醫說，60歲女性右手肘挫傷、深度撕裂傷，右肋骨骨折及鎖骨丶橈骨骨折，今天安排手術清瘡；62歲女性右側肋骨骨折、左鎖骨骨折、合併氣血胸，仍然有少量出血，尚在觀察中。

(中時)