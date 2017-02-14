與俄駐美大使牽扯不清 川普國安顧問佛林閃辭

佛林。(美聯社)

美國國安顧問佛林(Michael Flynn)因隱瞞他曾在川普上任前和俄羅斯駐美大使討論撤銷制裁一事，周一晚間宣布辭職，成為第一個川普政府中宣布辭職的官員，國家安全委員會秘書長Keith Kellogg將遞補佛林的職位。

根據CNN報導，佛林在上任不到一個月內就辭職，使得他成為現代史上任期最短的總統高級顧問。國家安全委員秘書長凱洛(Keith Kellogg)將暫時遞補佛臨的位置，一名高級官員表示凱洛、退休將軍大衛·彼得雷烏斯(David Petraeus)和前上將鮑伯.霍華德(Bob Harward)都有機會成為下一任國安顧問。

在CNN取得的文件中，佛林表示他是不小心未對副總統彭斯(Mike Pence)以及其他人，全盤拖出他和俄羅斯駐美大使之間的電話內容，他因此誠摯地向美國總統川普(Donald Trump) 以及彭斯道歉。他也同時提出辭職，表示有機會能夠為國家服務是他的榮幸，他也稱川普政府團隊將創造美國史上最偉大的總統任期。

佛林的閃辭也凸顯川普政府高層現在的混亂，川普的團隊之前就傳出在上任頭三周常常發生內鬥的情況。佛林是川普最親近、也是幫助他最久的顧問，自從川普在去年競選總統起，佛林就經常給予川普在外交政策和國安議題方面的建議。

根據路透社(Reuters)報導，佛林遞出辭職信的幾個小時前，川普才透過發言人表示他正在重審目前的狀況，並且和彭斯談話。佛林之前向彭斯保證他沒有在川普上任前，跟俄羅斯討論關於美國撤銷對俄羅斯的經濟制裁的議題。

但上個月當時仍是代理總檢察長的Sally Yates向白宮表示，她認為佛林在他和俄羅斯大使之間的對話內容上，有誤導他人的嫌疑，Yates認為佛林有可能會因此遭到俄羅斯敲詐。Yates在這之後，因為反對川普對七個穆斯林國家實施暫時禁止入境而遭到開除。

(中時電子報)