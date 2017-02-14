霧霾又光臨 北京發布黃色預警

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我要評比

春節期間空氣品質大致良好的北京，又將被霧霾籠罩。北京市政府今天上午10時發布空氣重汙染黃色預警，預測全市空氣品質今天將惡化為重度汙染，15日全天並將持續，16日才能改善。

中新網報導，根據北京市環保局官方微博資訊，今天起至16日，中國大陸華北地區以偏南風為主，風速偏低，不利汙染物擴散，將出現區域性空氣重汙染。

北京市受此影響，14日起空氣品質逐步惡化為重度汙染水準，15日全天將維持重度汙染。預計16日中午前後空氣品質才能逐步改善。

北京市環保局因此要求相關單位，加強工地揚塵控制，全市停止室外建築工地噴塗粉刷、護坡噴漿、建築拆除、切割等施工作業。在常規作業基礎上，對重點道路每天增加1次及以上清掃保潔作業。

同時，北京市將加強對施工揚塵、道路遺撒、露天焚燒、露天燒烤，以及無照售煤等違法行為的的執法檢查力度。1050214

(中央社)