蝶戀花低價景點好 北醫傷者定期參團

蝶戀花賞櫻團在國道發生重大車禍，北醫附醫傷者黃魏月秀女兒14日受訪時表示，母親平常就愛參加蝶戀花旅行團，因為便宜、景點又好，已經參加好幾次，沒想到會發生憾事。中央社記者陳偉婷攝 106年2月14日

蝶戀花賞櫻團在國道發生重大車禍，北醫附醫傷者黃魏月秀女兒說，母親平常就愛參加蝶戀花旅行團，因為便宜、景點又好，已經參加好幾次，沒想到會發生憾事。

國道遊覽車翻覆車禍，造成重大傷亡。目前33人死亡，11人傷。

黃魏月秀女兒表示，母親已經退休，平常就很喜歡參加蝶戀花辦的旅行團，且覺得辦得很好，因為價錢普遍都新台幣幾百元，又都是挑很好的景點，能當天來回，行程都很輕鬆，約幾個月就會參加一次，已經持續約2到3年。

她說，媽媽這次是跟娘家友人、舅媽一起出遊。但除了媽媽和舅媽，其他人都已往生。

黃女指出，媽媽的傷勢右肩骨折，左手腕骨折，有少量出血，擔心會有氣血胸，現在還在觀察，等待適合的開刀時機，但傷勢狀況穩定，且意識也很清楚，可以對話，「真的很幸運、很保佑」。

至於車禍事發經過，黃女說，母親坐在遊覽車最後面，當時正在跟舅媽聊天，且當時已經快到台北了，兩人都很輕鬆，想說快到家，「沒想到一瞬間就出事了」，根本來不及應變，但幸好坐在後面，媽媽和舅媽傷勢都還算輕。

黃女表示，母親現在對事發狀況不復記憶，也不太知道同團的人多已往生，情緒也還算穩定。

關於蝶戀花旅行社，黃女說，這家旅行社專做台灣國內旅遊，且一日遊行程都很安排很好，這幾年大紅，每到集合時間，蝶戀花旅行社門口就有多台遊覽車、一大堆遊客排隊。1060214

(中央社)