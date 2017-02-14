國5車禍33死 二殯設家屬服務台
國5接國3南下車道13日晚間發生嚴重遊覽車車禍，造成33死。台北市殯葬管理處今天說，除在二殯設靈堂外，並設家屬服務台；市府也要求蝶戀花旅行社派人在場處理喪葬事宜。
蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻團結束行程準備北返時，疑因車速過快翻落邊坡，車禍造成33人死亡，據掌握的乘客名單，住在台北市有26人、新北市13人、桃園市4人，司機未填寫地址。
殯葬處說，除在第二殯儀館設靈堂外，也設家屬服務台，市府包含社會局、衛生局、法務局等相關局處及中央也都派員進駐；市府也要求蝶戀花旅行社派人到場協助家屬，並處理後續喪葬事宜。1060214
(中央社)
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