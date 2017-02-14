兒子涉嫌殺人案 陳威成提前返台

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世界棒球經典賽（WBC）中華隊外野守備教練陳威成兒子疑涉勒斃女子，陳威成提前兩天從澳洲趕回台灣。

據中華民國棒球協會行程，中華隊4日出發到澳洲移地訓練後，原訂16日啟程回台灣。陳威成擔任外野守備教練，因兒子涉入殺人案，提前回台灣。

50歲的陳威成西元1992年巴塞隆納奧林匹克運動會銀牌班底，1993年加入俊國熊隊展開5年職棒生涯，退役後曾任興農牛隊總教練，現任高苑科技大學棒球隊總教練。

目前就讀研究所的27歲陳姓男子涉嫌勒斃鄭姓女教師後棄屍山區，台中市警方說，懷疑全案因感情糾紛引起，而陳姓男子是陳威成兒子。1060214

(中央社)