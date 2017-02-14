威總子勒斃女教師 台體大：兩人無異樣
目前就讀台體大研究所的27歲陳姓男子，涉嫌勒斃鄭姓女教師後棄屍山區，校方今天說，陳男在校接受鄭女心理諮商，沒有發現兩人有異樣，純粹是輔導關係。
台中市警察局第一分局今天宣布偵破殺人棄屍案，嫌疑人陳姓男子目前是台灣體育運動大學研究生，是前中華職棒興農牛總教練陳威成（威總）的兒子。警方說，陳男在校接受鄭女諮商輔導，鄭女還資助陳男房租及生活費，後來陳男想分手，鄭女不願意，疑因感情糾紛而引發殺機。
對於學校發生這起學生殺老師命案，台體大主秘張武隆表示，全案正由檢警偵辦中，等到司法程序確定，校方再依相關校規處理，由於目前學校還未開學，開學後，校方也會針對陳男就讀系所的學生進行輔導。
張武隆指出，鄭女未婚，平時對接受諮商的學生很有愛心，花很多時間對學生輔導，發生不幸，校方感到不捨與惋惜。
張武隆說，陳男的父親是知名棒球教練，在校學科及術科表現正常，兩人只是輔導關係，看不出有其他異樣，陳男於就讀大四時因為說話比較直一點，同儕互動上有小問題，才由諮商師進行輔導，校方沒有發現陳男與鄭女之間有異樣。1060214
(中央社)
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