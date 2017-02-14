蝶戀花曾違反勞基法 北市派員勞檢
台北市勞動局今天說，蝶戀花旅行社曾因違反勞基法，被裁罰新台幣6萬元，勞檢處已派員赴公司勞檢，主要是針對員工是否過勞，因目前情況混亂，相關結果不確定何時出爐。
勞動局表示，蝶戀花旅行社自民國104年起，曾違反3次勞基法紀錄，共裁罰新台幣6萬元，勞檢處已派勞檢員前往公司勞檢。
勞動局說，蝶戀花旅行社在104年9月被查到未置備工資清冊、未置備出勤紀錄，依「勞基法」裁罰各2萬元，105年1月，因未置備勞工名卡，再被罰2萬元。
勞動局表示，上午已派勞檢員赴蝶戀花旅行社勞檢，因未和負責人等相關人員取得聯繫，不確定是否可完成勞檢工作，相關報告也不確定何時出爐。
至於客運業者，勞動局說，客運業者為友力通運，公司地點在桃園，已通報桃園市政府相關局處。1060214
(中央社)
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